Роспотребнадзор проверил камчатскую рыбу после загрязнения

Эксперты Роспотребнадзора проверили выловленную в океане у берегов Камчатки рыбу и не выявили превышения вредных веществ после загрязнения акватории Авачинского залива. Об этом заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, передает РИА Новости в четверг, 8 октября.

«Вся рыба в норме. И та рыба, которая появляется на прилавках — Роспотребнадзор очень тщательно отслеживает, чтобы там не было превышения вредных веществ. Оно нигде не наблюдается», — сказал губернатор, подчеркнув, что ведомство регулярно проверяет качество рыбы.

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При этом Солодов добавил, что «вблизи тех явлений, которые мы наблюдаем, рыболовная деятельность не ведется», потому что сейчас не сезон для прибрежного лова.

«Уже берутся пробы, и мы анализируем состояние воды и моллюсков. Мы везде сразу берем анализ живых или мертвых организмов, чтобы можно было их проанализировать на токсины», — отметил глава Камчатки.

Ранее губернатор озвучил основные версии экологической катастрофы в регионе. По мнению Солодова, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ. Он также отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.