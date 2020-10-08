В воде на Камчатке нашли 11-кратное превышение загрязнителей

В пробах воды у пляжа на Камчатке зафиксированы высокие концентрации загрязняющих веществ. Анализ проводил Росприроднадзор, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

Согласно полученным данным, в образцах превышено содержание железа в 6,7 раза, фенола в 2,9 раза и фосфат-иона в 10,8 раза.

Химический анализ донных отложений будет проведен позже, когда пройдет обязательная процедура пробоподготовки. После этого специалисты смогут узнать концентрации нефтепродуктов, тяжелых металлов и опасных загрязнителей, таких как цианиды, бензапирен и другие полиарены.

Ранее власти Камчатского края представили первый отчет с результатами исследования воды в Авачинском заливе. В бухте Малая Лагерная содержание нефтепродуктов превышало норму в 7,3 раза, в бухте Бабия концентрация нефтяных углеводородов выше допустимого в 4,8 раза, фенолов — в 4,6 раза. В реках Халактырка и Таенка много фосфат-ионов и железа, в реке Налычева большое содержание нефтепродуктов, летучих фенолов, железа. В районе Халактырского пляжа превышение по фенолам составило 2,5 раза, по нефтепродуктам — 3,6 раза.

В начале октября стало известно о появлении множества мертвой рыбы и морских животных на берегу Халактырского пляжа и еще в трех бухтах. На трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Плававшие в воде серферы жаловались на тошноту, ожоги роговицы, кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины. Власти региона рассматривают возможность утечки токсичных веществ либо выделение токсинов биологического происхождения. 8 октября российские ученые объявили об обнаружении пятна загрязнения у берегов Камчатки шириной несколько десятков метров.

Возбуждено дело по части 2 статьи 247 УК и части 2 статьи 252 УК («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов», «Загрязнение морской среды»).

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