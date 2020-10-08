Появились первые результаты исследования загрязненной воды на Камчатке

Власти Камчатского края опубликовали первый отчет о результатах исследования загрязненной воды в Авачинском заливе. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале.

Из опубликованного документа следует, что в бухте Малая Лагерная содержание нефтепродуктов превышало норму в 7,3 раза. По остальным показателям, включая радиологические, превышений не выявлено.

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В бухте Бабия предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтяных углеводородов превышена в 4,8 раза, также выявлено значительное содержание фенолов (4,6 ПДК).

Кроме того, зафиксировано превышение нормативных значений фосфат-ионов (до 4,6 ПДК) и железа (до 7,2 ПДК) в реках Халактырка и Таёнка. В реке Налычева содержание нефтепродуктов и летучих фенолов завышено в восемь раз, железа — 7,6 раза.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов выдвинул основные версии экологической катастрофы в регионе. По его мнению, наиболее очевидная причина случившегося — утечка токсичных веществ. Он отметил, что нельзя исключать и другие версии. Так, вторая гипотеза ученых связана с токсинами биологического происхождения. Он также пояснил, что третья версия связана с сейсмической и вулканической активностью.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.