Исключена одна из возможных причин загрязнения воды на Камчатке

Ученые исключили одну из возможных причин загрязнения воды в Авачинском заливе, заявив, что взятые на Козельском полигоне ядохимикатов и в близлежащих к нему водоемах пробы не показали превышений по фенолам, нефтепродуктам и тяжелым металлам. Об этом рассказал директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров, передает официальный сайт правительства Камчатского края.

«Если у кого-то есть недоверие к анализам, про которые мы говорили, то можно поехать на реки Мутнушка и Налычева, зачерпнуть воду кружкой, выпить ее и сравнить ее с той водой, которая течет по трубам. То есть это гарантированный результат», — отметил специалист.

Кроме того, по словам Озерова, в течение 20 лет полигон находился под контролем целого ряда служб. Ежегодно проводился отбор образцов на вредные токсичные элементы, однако существенных выбросов от полигона не было. «Подчеркну, полигон никак не повлиял на нарушения в Авачинском заливе, поэтому его можно спокойно убирать из списка опасных», — заключил эксперт.

Также ученые исключили, что загрязнение могло произойти из-за Радыгинского полигона, который на сегодняшний день используется как стрельбище. На этом месте нет структур, хранящих ракетное топливо или другие материалы, способные стать источником загрязнения, рассказал руководитель инспекции государственного экологического надзора Камчатского края Валерий Симаков.

2 октября стало известно о появлении на берегу Халактырского пляжа множества мертвой рыбы и морских животных. Мертвых животных нашли еще в трех бухтах, а на трех участках акватории Авачинского залива выявили фенол и нефтепродукты. Серферы, которые заходили в воду, жаловались на ожоги роговицы, тошноту и кожную реакцию. Росприроднадзор не исключил, что у произошедшего могут быть техногенные причины.