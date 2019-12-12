На любимый курорт россиян обрушился мощный шторм

На турецкую Анталью, который считается одним из любимых курортов россиян, обрушился мощный шторм, вызвавший наводнение. Об этом сообщает The Sun.

По информации Главного управления метеорологии Турции, потоп возник из-за ливней и сильного ветра и охватил все курорты Средиземноморского побережья страны.

В четверг, 12 декабря, туристов предупредили, что в первую очередь непогода ожидается в центральной Анталье, Серике, Кемере, Финике и Кумлудже.

В сентябре Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. По данным Росстата, в первом полугодии 2019 года страну посетили 2,6 миллиона россиян, что на 16,1 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Месяцем ранее Анталья установила рекорд: в период с 1 января по 22 августа ее посетили 10 миллионов туристов.

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