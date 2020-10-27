Стало известно о возможном закрытии Турции для туристов в ближайшее время

Правительство Турции рассматривает возможность ограничить международные поездки в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом. О закрытии государства для туристов в ближайшее время стало известно экспертам портала «Турпром».

По информации источника, власти Турции начали разрабатывать новые меры для местных жителей и путешественников, ввести которые планируется в ноябре и декабре. Уточняется, что ограничения могут затронуть в первую очередь такие крупные туристические центры, как Стамбул.

Например, представители правительства обсуждают вопрос введения комендантского часа по выходным, поскольку главную угрозу, по их представлениям, несут мероприятия в закрытых помещениях с большим скоплением людей.

«Также прозвучали предложения об ограничениях на следующем этапе на междугородние и международные поездки в качестве средства для сдерживания распространения коронавируса. Таким образом, страна вновь может столкнуться с локдауном», — говорится в сообщении.

Как отметил источник, новые меры будут обговариваться на заседании научного совета Министерства здравоохранения страны. Оно должно состояться 28 октября.

Ранее в октябре российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. Риск закрытия любимого зарубежного курорта россиян спрогнозировала представитель агентства, работающая на турецком направлении.

В сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19.

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