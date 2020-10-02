Стало известно о риске закрытия Турции из-за коронавируса

Российские туроператоры начали рассматривать варианты эвакуации туристов из Турции из-за распространения коронавирусной инфекции. Риск закрытия любимого зарубежного курорта россиян спрогнозировала представитель агентства, работающая на турецком направлении, передает «Московский комсомолец».

По словам эксперта, представители индустрии морально готовы к эвакуации. «Наша тактика — на всякий случай быть готовыми разместить клиентов, обеспечить базовые потребности», — рассказала специалист и выразила надежду, что этого не произойдет, «так как любой форс-мажор несет за собой большие проблемы, вплоть до ухода с рынка».

Тем не менее туристы, находящиеся в данный момент на территории Турции, описывают ситуацию в стране как спокойную. «Страна живет в нормальном режиме, за исключением масок — их тут носят все без исключения», — сообщает Ирина, отдыхающая с семьей в этой стране.

Между тем нет точных данных по поводу того, сможет ли Турция при необходимости в полной мере организовать экстренную эвакуацию туристов.

Ранее стало известно, что туристы массово стали улетать из Турции после того, как Великобритания добавила страну в так называемый карантинный список. Правительство королевства объявило, что возвращающиеся из Турции после 4 октября путешественники будут вынуждены самоизолироваться, поскольку там выросло число заразившихся.

В сентябре турецкие медики приготовились к ухудшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции из-за грядущего сезона гриппа, заявили в Турецкой медицинской ассоциации (TTB). Вдобавок врачи раскритиковали турецкое правительство и его меры по борьбе с распространением COVID-19.