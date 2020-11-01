В Турции пожаловались на заперевшихся в отелях туристов

Турецкие власти объяснили резкое падение доходов туристической отрасли и пожаловались на заперевшихся в отелях путешественников. Об этом сообщает портал «Турпром» со ссылкой на заявление президента туристической группы городского совета Антальи Реджепа Явуза.

Согласно данным Статистического института Турции, в третьем квартале 2020 года прибыль от туризма в Анталье снизилась больше, чем на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Комментируя эти цифры, Явуз в первую очередь отметил, что 2019 год был самым успешным и для сферы туризма и сравнивать его с 2020-м нелогично.

Кроме того, по его словам, во время пандемии коронавируса отдыхающие практически не выходили из своих гостиниц из-за страха заразиться.

«Подавляющее большинство приехавших туристов были закрыты в своих отелях. Практически никто из них не мог и не собирался потратить дополнительные деньги: мало кто покупал экскурсии, выезжал в город на шоппинг и участвовал в прочей приносящей дополнительный доход деятельности. Это нанесло дополнительный ущерб доходам от туризма», — пояснил спикер.

Тем не менее, добавил он, основной урон отрасли нанесло именно падение туристического потока — с 21 миллиона путешественников до 5 миллионов.

Ранее стало известно, что в Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях. Новый налог придется оплачивать непосредственно в гостинице только самостоятельным туристам, для путешественников, которые бронируют туры, он будет включен в стоимость путевки. Изначально налог в размере одного процента планировалось ввести еще в апреле.