В Турции ввели налог на проживание в отелях

В Турции с 1 ноября вступил в силу налог на проживание в отелях. Об этом сообщает РИА Новости.

Новый туристический налог придется оплачивать непосредственно в гостинице только самостоятельным туристам, для путешественников, которые бронируют туры, он будет включен в стоимость путевки. Изначально налог в размере одного процента планировалось ввести еще в апреле 2020 года, однако из-за пандемии его вступление в силу было отложено.

Представители туристической отрасли выразили надежду на то, что и в этот раз введение налога будет отсрочено из-за кризиса в отрасли. Турецкие отельеры также выступают против данного налога, так как из-за него отдых в стране подорожает.

Ранее российский турист, отдыхающий в Турции во время пандемии коронавируса, раскрыл преимущества поездки на местные курорты в ноябре. По его словам, как правило, ноябрь лучше всего подходит для спа-процедур, посещения бассейна, массажа, сауны и хамама. В то же время нередко туристы могут рассчитывать на пляжный отдых.