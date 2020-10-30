Путешествия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Названы реальные первооткрыватели «Новичка»
Разработчик «Новичка» определил возможное вещество на бутылке Навального
Девушка бросила учебу, прославилась в соцсетях и поделилась секретом успеха
Российская журналистка отправилась в отпуск в Крым и пожалела
«Спартак» оcкорбила шутка об отрубании головы главному тренеру
Стало известно о согласии стран Евросоюза ввести санкции против Лукашенко
Раскрыт флагман Samsung с пятью камерами
Россиянин изнасиловал насильника
Над экономикой Европы нависла угроза
Четырехлетний российский мальчик подавился леденцом и умер
Новости партнеров

Российские туристы рассказали об обмане в турецких ресторанах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Murad Sezer / Reuters

Российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали об обмане в ресторане при отеле. Своей историей они поделились в блоге «Обзоры поездок по миру» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметили блогеры, в этом году они отправились в пятизвездочный отель на одном из курортов Турции и решили поужинать в платном ресторане а-ля карт. К их разочарованию, на территории объекта размещения работал лишь один — рыбный.

«Обслуживание было очень долгим, напитки пришлось наливать самим. Закуски были без морепродуктов, одни овощи. (...) Самое смешное, что меню ничем не отличалось от того, что было в главном ресторане! И на десерт принесли то же самое мороженое», — написала туристка.

Россиянка отметила, что заказала салат с авокадо, а ее муж — рыбный салат, впрочем, рыбы там не оказалось. «Официант посмеялся и принес меню. Типа, смотри состав: видишь, рыбы нет! Это просто название!», — рассказала путешественница.

Она добавила, что ужин в таком ресторане обошелся семье в 40 евро (3,7 тысячи рублей). При этом дети туристов остались голодными: три креветки, которые им принесли, есть было невозможно.

Ранее сообщалось, что российская туристка раскрыла хитрость мороженщиков на курортах Турции. Путешественница рассказала о том, что, прежде чем купить лакомство, туристу необходимо заранее обговорить его стоимость.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянка рассказала о пережитом мощном землетрясении в Турции
Застрявший за границей из-за пандемии россиянин сам заработал на билет домой
Россияне назвали «самым классным» отпуск в Турции во время пандемии коронавируса
Путешествия
Путешествия00:0125 октября

Пена дней

Помолвка с дядей, инцест и вдовство в 15 лет. Что творилось в легендарном дворце королей Португалии
19:10Сегодня

Российский пилот рассказал о предрассудках по поводу бороды у летчиков

18:23Сегодня

Россиянка показала последствия разрушительного землетрясения в Турции

17:41Сегодня

Россиянка рассказала о пережитом мощном землетрясении в Турции

Путешествия00:0119 октября

«Мы застыли в оцепенении»

Медведи, русская Швейцария и кумыс: зачем туристам ехать в Башкирию
16:18Сегодня

Стали известны подробности гибели катавшихся на экстремальном аттракционе детей

15:23Сегодня

Исчезновение мужчины в популярном у туристов месте завело полицию в тупик

21:02Сегодня

Российская журналистка отправилась в отпуск в Крым и пожалела

Путешествия00:0116 октября

«Как будто вернулся в молодость»

Царская ягода, советская тоска и спа-отели: чем заняться туристу в Карелии
13:54Сегодня

Стали известны города России с самыми «ужасными» отелями

14:34Сегодня

Застрявший за границей из-за пандемии россиянин сам заработал на билет домой

13:18Сегодня

Российский пилот перечислил самые странные вопросы в свой адрес

Россия
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
«Никогда не вернусь в Россию»
 
«Даже от небольшой нагрузки он синел и начинал задыхаться»
У Никиты трехкамерное сердце, его прооперируют, но необходим специальный аппарат ИВЛ. Нужна помощь
Все материалы
Мир
В США впервые выявили свыше 90 тысяч новых случаев коронавируса
В Париже обезвредили угрожавшего полицейским ножами мужчину
Мужчину забили до смерти и сожгли за «осквернение Корана»
Серия вооруженных нападений произошла во Франции
Нападавшие выкрикивали «Аллаху акбар». Три человека погибли, один обезглавлен
Стала известна взявшая ответственность за теракт в Ницце группировка
Разъединенные нации
ООН создавали ради всеобщего процветания. Почему она не смогла спасти мир от войн и кризисов?
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Китайский конкурент «Яндекс.Такси» запустится в 15 городах
Слабый ток
 
Россияне перестали бояться увольнения
Вице-мэр Москвы Ефимов отметил рост мировой популярности шоколада из столицы
Фармацевтический холдинг АФК «Системы» презентовал лидерскую стратегию
Все материалы
Силовые структуры
В России вегетарианку направили на принудительное лечение за истощение дочери
«Палуба дымилась, как кратер вулкана»
65 лет назад произошла одна из самых страшных морских катастроф в СССР. Кто погубил «Новороссийск»?
Бандиты из Усачевской ОПГ предстанут перед судом за убийства и похищения людей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Федерального судью нашли мертвым в Ленобласти
«Воровской мир всегда был русским»
Страны бывшего СССР объявили войну криминальным авторитетам. Их хотят лишить влияния и власти
Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети
Все материалы
Наука и техника
Apple продала миллиард iPhone
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
На угрожающем Земле астероиде заметили опасное явление
Microsoft признала новые проблемы Windows
Пуск «Вихря» с Ка-52 попал на видео
Все материалы
Спорт
Самая сексуальная спортсменка мира показала тренировку в обтягивающих шортах
Украинский боксер высмеял Ломаченко и упомянул Россию
Мир Хабиба
В Дагестане культ Нурмагомедова и единоборств. Чем живет родина непобежденного чемпиона UFC?
Майк Тайсон и Рой Джонс пообещали настоящий бой вместо выставочного
«Это мой последний бой. Я не буду драться без отца»
Нурмагомедов задушил Гейджи и объявил о завершении карьеры. Хабиб ушел непобежденным
Netflix снимет сериал о неизвестной части жизни Бэкхемов
Партнерский материал
«Хочу видеть его кровь. Он не такой безумный, как я»
Хабиб против Гейджи: на кого ставить, когда бой и где смотреть
Все материалы
Культура
«Расставшихся» Прилучного и Карпович застали за совместными покупками
Представители Асмус высказались о разделе имущества с Харламовым
Суд возобновит дело Жерара Депардье об изнасиловании
«К тебе прямо домой придут и выломают дверь»
Белорусы решили петь мрачные песни о конце света. Как они прославились на весь мир?
Умер директор театра «На Басманной»
Разведенки, феминистки, оптимистки
Современные русские женщины глазами нового комедийного сериала ТНТ
Все материалы
Интернет и СМИ
Иранская газета вышла с карикатурой Макрона-дьявола на первой полосе
«Эпоха подошла к концу»
Интернет пытаются сделать самым безопасным местом в мире. Почему это так сложно?
Баста отреагировал на скандал в «Голосе» вокруг дочери ведущего Первого канала
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Доктор Мясников усомнился в способности вакцины остановить коронавирус
Разделяй, не властвуй
WhatsApp и YouTube хотят отобрать у владельцев. Зачем это властям США и как поможет пользователям?
Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус
Все материалы
Ценности
Жену Эрдогана обвинили в любви к французской роскоши вопреки протесту мужа
В продаже появятся новые кроссовки Гоши Рубчинского
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Самая красивая женщина в мире поделилась снимком в кроп-топе наутро после сна
Не на шоу, а на смерть
Трупы и косынки российских бабушек: что происходило на Неделе моды в Токио
Беременная Эмили Ратаковски сфотографировалась в зеркало обнаженной
Охотник за удовольствиями
Малолетние наложницы и самый большой дворец на планете: роскошная жизнь султана Брунея
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Любительницы активного отдыха снялись голыми для благотворительного календаря
Повар рассказал о секрете идеального жареного картофеля
Мужчина устроил «денежный дождь» и попал в полицию
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Пассажир московского метро в одних плавках искупался в бассейне с жуками
«Местные относятся к русским с уважением и опаской»
История россиянина о переезде и жизни в Чехии
Все материалы
Новый Volkswagen Golf R получит инновационный полный привод
Лучшее автомобильное видео октября 2020
509 км/ч на автомобиле, краш-тест машинок Lego и Pacman на Катерпиллерах
Первый кроссовер Ferrari попался фотошпионам
Девять версий Volkswagen Polo, о которых вы не догадывались
Успешный ралли-кар, элегантное спорткупе и ещё семь способов назвать Polo интересным
Lexus посвятил особые версии LC и RC авиации и ясеню
Кроссовер Genesis GV80 и новый седан G80: премьера в России
Особенности оснащения и моторная гамма машин для российского рынка
Внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года перевели на электротягу
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Все материалы
Нацпроекты
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
«Тюрьма, наркотики, пьяные драки — они не доживают до 40 лет»
В России тысячи приемных детей возвращают в детдома. Почему без семьи почти все они обречены?
Новое поколение
Весь мир активно развивает сети 5G. Что мешает России выбиться в лидеры?
Новые русские
В России нашли способ побороть безработицу. Для этого людей решили массово переобучить
Все материалы