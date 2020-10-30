Российские туристы рассказали об обмане в турецких ресторанах

Российские туристы, отдохнувшие в Турции, рассказали об обмане в ресторане при отеле. Своей историей они поделились в блоге «Обзоры поездок по миру» на платформе «Яндекс Дзен».

Как отметили блогеры, в этом году они отправились в пятизвездочный отель на одном из курортов Турции и решили поужинать в платном ресторане а-ля карт. К их разочарованию, на территории объекта размещения работал лишь один — рыбный.

«Обслуживание было очень долгим, напитки пришлось наливать самим. Закуски были без морепродуктов, одни овощи. (...) Самое смешное, что меню ничем не отличалось от того, что было в главном ресторане! И на десерт принесли то же самое мороженое», — написала туристка.

Россиянка отметила, что заказала салат с авокадо, а ее муж — рыбный салат, впрочем, рыбы там не оказалось. «Официант посмеялся и принес меню. Типа, смотри состав: видишь, рыбы нет! Это просто название!», — рассказала путешественница.

Она добавила, что ужин в таком ресторане обошелся семье в 40 евро (3,7 тысячи рублей). При этом дети туристов остались голодными: три креветки, которые им принесли, есть было невозможно.

Ранее сообщалось, что российская туристка раскрыла хитрость мороженщиков на курортах Турции. Путешественница рассказала о том, что, прежде чем купить лакомство, туристу необходимо заранее обговорить его стоимость.