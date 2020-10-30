Россиянка рассказала о пережитом мощном землетрясении в Турции

Российская туристка, отдыхающая в Турции, рассказала о мощном землетрясении в Измире. Пережитым на курорте девушка поделилась с Telegram-каналом Mash.

По словам туристки, в момент землетрясения она вместе с подругой ехала в такси, и водитель остановился на светофоре. «В этот момент машину просто затрясло так, что мы думали, перевернемся. Водитель на нас повернулся в шоке, мы сами в шоке, не понимаем, что происходит с нами», — рассказала она.

После этого, продолжила россиянка, она увидела в окно людей, в панике выбегающих на улицу и звонящих кому-то по мобильным телефонам.

«Потом мы посмотрели новости и увидели, что тут происходит жуткое землетрясение, где рушатся дома, потоп и есть погибшие», — подытожила девушка.

Согласно последним данным, в результате подземных толчков в Эгейском море возле Измира разрушены как минимум десять домов, одно многоэтажное строение рухнуло. Информации о погибших и пострадавших пока нет. Также подземные толчки зафиксированы в Греции.