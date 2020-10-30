Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео

Момент обрушения многоэтажного дома в турецком Измире в результате сильного землетрясения попал на видео, его опубликовал Telegram-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, как верхние этажи здания рушатся из-за трещин. О пострадавших пока не сообщается.

До этого появилось видео цунами в Измире, вызванное землетрясением. На кадрах видно, что улицы города залиты водой и течением уносит различные предметы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять домов в Измире разрушено в результате мощного землетрясения в Эгейском море. Известно, что пострадали здания в районе Байраклы в городе Измир. Повреждения получили несколько домов, одно здание полностью разрушено. Разрушения есть также в измирском районе Борнова. Известно, что погибли как минимум четыре человека.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции, в 20 километрах от острова Самос.

Самые интересные видео — в нашем YouTube подписаться