Цунами в Турции попало на видео

Цунами в Турции, вызванное сильным землетрясением, попало на видео. Ролики опубликовали в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

На кадрах видно, как улицы города Измир залиты большой водой, по течению уплывают предметы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере десять домов в турецком Измире разрушено в результате мощного землетрясения в Эгейском море. Известно, что пострадали здания в районе Байраклы в городе Измир. Повреждения получили несколько домов, одно здание полностью рухнуло. Разрушения есть также в измирском районе Борнова. Информации о погибших или раненых пока не поступало.

Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировано в Греции, в 20 километрах от острова Самос.

24 января 2020 года на востоке Турции в районе города Сивридже произошло землетрясение магнитудой 6,8. Тогда сообщалось о 14 погибших и более 300 раненых.

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