Землетрясение застало исландского премьера врасплох во время интервью

Исландского премьер-министра Катрин Якобсдоуттир застало врасплох землетрясение: оно началось во время ее интервью для The Washington Post в прямом эфире. Запись опубликована на сайте газеты.

Политик отвечала на вопрос о том, как Исландия будет контролировать эпидемиологическую ситуацию, открыв границы. В это время помещение, где находилась Якобсдоуттир, затряслось. «О господи, это землетрясение!» — вскричала она. Несмотря на испуг, премьер быстро вернулась к ответу на вопрос, отметив, что с ней все в порядке, а дом достаточно устойчив.

Отмечается, что землетрясение произошло недалеко от Крисювика — в геотермальной области, расположенной к югу от столицы страны Рейкьявика. Магнитуда достигла 5,5.

25 мая премьер Новой Зеландии отказалась прерывать интервью из-за землетрясения. Джасинда Ардерн продолжила беседу в прямом эфире, несмотря на серьезное землетрясение магнитудой 5,9.

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