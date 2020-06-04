Хозяин участка прогнал с лужайки дававшего интервью премьера Австралии

Хозяин придомового участка прогнал со своей лужайки дававшего интервью журналистам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона. Об этом сообщает Sky News Australia.

Отмечается, что пресс-конференция премьер-министра с участием членов парламента была прервана мужчиной, который вышел из ближайшего дома. «Можете вы все сойти травы, пожалуйста? Эй, ребят, я только что газон засеял!» — произнес он. Политик извинился, шагнул назад и попросил прессу сойти с лужайки. После этого он показал большой палец местному жителю и продолжил пресс-конференцию.

В конце мая премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась прерывать интервью из-за начавшегося землетрясения. Политик продолжила беседу в прямом эфире, несмотря на серьезное землетрясение магнитудой 5,9 балла. «У нас тут просто небольшое землетрясение. Довольно неплохая встряска. Если видите, позади меня движутся предметы», — спокойно сказала Ардерн.

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