Почти сотня человек оказалась под завалами после обрушения дома в Индии

По меньшей мере 90 человек оказались под завалами после обрушения дома в индийском городе недалеко от Мумбаи в понедельник, 24 августа. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Reuters.

По данным властей, из-под обломков пятиэтажного здания спасатели и местные жители извлекли уже 28 пострадавших из почти сотни. Инцидент произошел в городе Махад в 200 километрах от Мумбаи, финансового центра и крупнейшего населенного пункта страны. Отмечается, что спасательная операция проходила во время сильного дождя — в регионе сейчас сезон осадков.

13 августа британские СМИ обнародовали видео, на котором сильная молния во время грозы попадает в жилой дом, в результате чего он загорается. Сообщается, что в результате этого никто не пострадал, а пожар быстро потушили.