Названа причина обрушения четырех балконов в Петербурге

Четыре балкона на Кирочной улице в Петербурге обрушились, скорее всего, из-за нарушения гидроизоляции, которая привела к коррозии конструкций. Такую причину назвали в администрации Центрального района города, сообщается на ее официальном сайте.

«Были вопросы к падающей штукатурке, балконы были затянуты защитной сеткой. К самой конструкции вопросов не было. Балкон шестого этажа начал падать, потянул за собой балконы нижних этажей. Несмотря на то, что по Кирочной улице действительно очень большой трафик, никто не пострадал», — заявил глава администрации Максим Мейксин.

Он отметил, что 80 процентов зданий в Центральном районе построены еще до 1917 года, но подобные ситуации происходят редко. После данного инцидента, пообещал чиновник, проверят конструкции старых балконов в округе.

ЧП произошло утром 26 мая. Четыре балкона в доме №20 обрушились по принципу домино и повисли. Само здание построили в 1935 году, а в 2001-м включили в перечень объектов культурного наследия Петербурга. Работы по капремонту дома планировались на 2021 год. Тогда хотели обновить фасад и систему горячего водоснабжения.

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