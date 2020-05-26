В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона. Видео с места событий появилось в сториз футболиста Андрея Аршавина, который проезжал мимо.

В результате ЧП никто не пострадал. В МЧС сообщили, что сохраняется угроза падения балконных плит, передает Telegram-канал «Подъем». Конструкции сложились по принципу домино.

«Фонтанка» пишет, что здание построено в 1935 году, а в 2001-м включено в перечень объектов культурного наследия города. Работы по капремонту были запланированы на 2021 год. Тогда хотели обновить фасад и систему горячего водоснабжения.

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