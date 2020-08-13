Пугающе сильный удар молнии поджег дом и попал на видео

Жительница британского города Рексем, Уэльс, сняла на видео, как пугающе сильный разряд молнии поджег близлежащий дом. Кадры произошедшего опубликованы на сайте местной газеты Daily Post.

Донна Тиззард (Donna Tizzard) снимала обрушившийся на город ливень, когда внезапно ударила молния и подожгла здание напротив. На кадрах видно, как мощный разряд попадает в малоэтажный дом, спровоцировав пожар. От неожиданности Тиззард вздрогнула и закричала.

Пожарная служба подтвердила, что из-за удара молнии загорелось строение. Пожар быстро потушили. В результате возгорания никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что американский школьник выжил после удара молнии благодаря скейтборду. Родители мальчика считают, что металлические детали в скейтборде отчасти приняли разряд на себя и заземлили его.