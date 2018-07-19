Американец снял на видео удар молнии в опасной близости

Видео, ABC News ‏ / Twitter

Житель американского города Чикопи, штат Массачусетс, снял на видео ударившую рядом с ним молнию. Телекомпания ABC News опубликовала ролик в своем Twitter.

Мужчина снимал с крыльца приближающуюся грозу, когда молния ударила в опасной близости от него. По его оценке, расстояние до места удара не превышало 30 метров. Напуганный мужчина бросился в укрытие. «Мне исключительно повезло, что я еще жив», — написал он в Facebook.

В апреле сообщалось, что водитель из США снял на видеорегистратор, как в соседний автомобиль попала молния. Пострадавший рассказал, что с него слетел головной убор, а игрушка, стоявшая на приборной панели, отлетела на заднее сиденье.

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