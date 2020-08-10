В Сибири нашли шатающийся от ветра многоквартирный дом

В сибирском селе Яр (Тюменская область) многоквартирный жилой дом шатается от ветра. Об этом URA.RU рассказал собственник одной из квартир в здании.

По словам мужчины, люди, живущие в доме на улице Строителей, 14, напуганы тем, что каждый раз, когда дует сильный ветер, стены их дома начинают трястись. Жильцы опасаются, что «гуляющие» конструкции могут обрушиться в любой момент. Они боятся, что здание рано или поздно просто полностью развалится из-за бездействия местных властей.

«Из-за того, что дом строился как времянка, стены — это далеко не единственная проблема. После дождя пол начинает подгнивать, фундамент стирается в цемент, а вода пригодна только для того, чтобы смывать унитаз», — сообщил мужчина. Он отметил, что включить жителей дома в очередь на расселение планируют только в 2025 году.

Представитель местной администрации заявила агентству, что крайняя дата расселения жителей дома на улице Строителей установлена еще в 2019-м — по плану, другое жилье для них найдут до 1 января 2027 года.

С 25 июня текущего года в России вступил в силу новый порядок обследования домов на аварийность. Теперь признать здание подлежащим сносу проще — для этого нужно изучить лишь два-три вида основных строительных конструкций. До сих пор дома обследовали более тщательно — изучали все строительные конструкции и инженерные системы, испытывали несущие конструкции, выявляли все дефекты. Новый порядок касается жилых домов высотой до пяти этажей.

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