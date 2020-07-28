В Брянске переселят почти полторы тысячи человек в новые квартиры

В Брянске новые квартиры получат почти полторы тысячи человек, проживающих в аварийном жилье, сообщает «Брянск Today».

Улучшить жилищные условия смогут 1,4 тысячи граждан, которые попадают под переселение в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Они проживают в 42 аварийных домах.

Общий объем финансирования программы составит свыше 616 миллионов рублей.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.