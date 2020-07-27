В Пензе 225 семей получат новое жилье

В Пензе в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья 225 семей переедут в новые квартиры, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Сейчас ведется строительство многоквартирных домов для граждан. Жилищные условия смогут улучшить 433 человека.

В настоящее время выполнены работы по планировке территории, монтажу ограждения строительства и внутриплощадочных проездов, а также по переносу сетей газоснабжения, добавили в фонде.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.