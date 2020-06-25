В Прикамье расселят из аварийного жилья десятки тысяч человек

В Пермском крае до 2025 года будут расселены 31,5 тысячи граждан, проживающих в аварийном жилье, в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», сообщает ТАСС со ссылкой на министра строительства региона Андрея Колмогорова.

Под расселение попадут 485 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Жильцы получат новые благоустроенные квартиры.

За шесть лет в Прикамье ликвидируют в общей сложности 600 тысяч квадратных метров ветхого жилья, новое жилье получат около 38 тысяч человек. «Те граждане, которые проживают по договорам социального найма, также должны получать эквивалентное жилье, то есть они имеют право получить выплату и приобрести жилье самостоятельно, либо получить равнозначное жилье непосредственно от государства», — сказал врио губернатора края Дмитрий Махонин.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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