В Бийске расселят 570 граждан из аварийного жилья

В Бийске Алтайского края до конца текущего года расселят 570 граждан, проживающих в аварийном жилье, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.
«Приобретено 140 квартир, продолжается оформление документов и передача ключей гражданам. До конца года приобретем оставшиеся по плану жилые помещения», — сообщила первый заместитель главы администрации города Ирина Ломоносова.
На покупку квартир в новых домах было направлено около 150 миллионов рублей.
Перед передачей ключей гражданам жилплощадь осматривает специальная комиссия, отметили в фонде.
Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.