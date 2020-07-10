В Липецке начали строить новый дом для переселенцев

В Липецке начали строить новый 17-этажный дом для граждан, которых расселяют из аварийного жилья, сообщается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В новостройку переедут около 400 горожан.

На каждом из этажей нового дома будут располагаться восемь квартир. Общая жилплощадь дома составит почти шесть тысяч квадратных метров. Дом расположен в новом микрорайоне с яслями и детским садом, также там строится школа.

Ожидается, что жильцы из аварийных домов получат новые квартиры с отделкой, обустроенными санузлами и электроплитами в 2021 году.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

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