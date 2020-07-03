Огонь из газопровода стал причиной эвакуации российского села и попал на видео

Во время ремонтных работ в селе Верхняя Подстепновка под Самарой бригада повредила незаконную врезку в газопровод. Из нее вырвался столб огня, который длительное время не могли потушить. Из села пришлось эвакуировать 1,6 тысячи человек. Видео с места событий публикует Telegram-канал Life Shot.

Как передает РИА Новости, большинство жителей села отправились к родственникам. Те, кто приехал в Подстепновку на дачу, вынуждены были вернуться в город. Также на территории школы и местного дома культуры организовали пункт временного размещения. Для ремонта пришлось перекрыть участок ближайшей трассы.

Отмечается, что в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал. Специалисты проводят отжиг газа, после чего приступят к аварийно-восстановительным работам.

2 июля сообщалось, что в одной из квартир жилого дома в Кирове взорвался газ. Травмы получил один человек. Для ликвидации пожара задействовали шесть единиц техники.

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