Установлена причина взрыва в жилом доме в Москве

Причиной взрыва в квартире на северо-востоке Москвы, в результате которого погибли два человека, стала «преступная небрежность жильца при обращении с газовым оборудованием». Об этом в понедельник, 29 июня, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Очевидцы и соседи рассказали, что жилец квартиры, где произошел взрыв, периодически злоупотреблял спиртными напитками. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

СКР возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности») и статьей 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности»).

Днем 29 июня загорелись четыре квартиры на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, взрыв нарушил внутренние перекрытия. Был эвакуирован весь дом.

Предварительной причиной произошедшего назывались утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Столичная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности оборудования.

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