Названы предварительные причины взрыва и пожара в жилом доме в Москве

Причиной взрыва и пожара в жилом доме в Москве могла стать утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает ТАСС.

В результате пострадали четыре человека, их передали медикам. Эвакуирован весь дом, пишет агентство. Пожар удалось локализовать, взрыв нарушил внутренние перекрытия здания.

О взрыве и пожаре на северо-востоке Москвы стало известно ранее 29 июня. Пожар начался в одной из квартир дома на улице Проходчиков, 3. По данным представителя экстренных служб, площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Telegram-канал LIFE SHOT опубликовал снятое очевидцами видео. По его данным, огнем охвачены четыре квартиры.

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