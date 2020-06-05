Раскрыта возможная причина взрыва в жилом доме в Москве

Взрыв в жилом доме на улице Дорожной в Москве мог произойти по вине местного жителя, который увлекался пиротехникой. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По данным канала, мужчина по имени Александр устроил взрыв на кухне утром 5 июня. Его отец Владимир, который в этот момент смотрел телевизор в другой комнате, услышал хлопок и крики о помощи, прибежал к сыну на помощь, но спасти его не удалось — его тело нашли под завалами. По словам отца, Александр постоянно приносил в дом порох и смотрел видео о взрывчатых веществах в интернете. Кроме того, недавно мужчина якобы выписался из психдиспансера.

В «Мосгазе» сообщили агентству «Москва», что хлопок с последующим возгоранием не связан со взрывом бытового газа в доме на Дорожной. «Газовые коммуникации в квартире не повреждены и герметичны, газовая плита не повреждена, все конструкции, включая окна и двери, целы», — сказала Дарья Распопова, заместитель генерального директора «Мосгаза» по связям с общественностью.

Позже источник ТАСС подтвердил, что, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за кустарного производства пиротехники.

Ранее издание Baza сообщило, что в жилом доме на Дорожной произошло несколько взрывов. Уточнялось, что рядом с местом ЧП пахнет порохом. При этом источники «Ленты.ру» эту информацию опровергают, отмечая, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из-за пожара якобы полопались стекла, и этот звук очевидцы приняли за взрыв. Минимум один человек погиб в результате пожара.

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