Момент ЧП в жилом доме в Москве попал на видео

Момент пожара в жилом доме на улице Дорожной в Москве попал на видео. Ролики опубликованы в Telegram-канале «112» и группе «ЧЕРТАНОВО» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как стекло и обломки окон падают на землю, после чего на место происшествия приезжают спасатели. На втором видео пожар полыхает в квартире на четвертом этаже дома. Дым от него поднимается минимум до девятого этажа. Фасад здания закоптился.

Ранее издание Baza сообщило, что в указанном жилом доме произошло несколько взрывов. Уточнялось, что рядом с местом ЧП пахнет порохом. При этом источники «Ленты.ру» эту информацию опровергают, отмечая, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома. Из-за пожара якобы полопались стекла, и этот звук очевидцы приняли за взрыв. Минимум один человек погиб в результате пожара.

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