Стало известно об одном погибшем при пожаре в жилом доме в Москве

Один человек погиб в результате пожара на улице Дорожной в Москве. Об этом стало известно со слов источника «Ленты.ру» в экстренных службах.

Еще одного удалось спасти. По предварительным данным, спасенный и погибший находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее издание Baza сообщило, что в указанном жилом доме произошло несколько взрывов. Уточнялось, что рядом с местом ЧП пахнет порохом. При этом источники «Ленты.ру» эту информацию опровергают, отмечая, что произошло возгорание в двух комнатах квартиры на четвертом этаже девятиэтажного дома.

Из-за пожара полопались стекла, и этот звук очевидцы приняли за взрыв.

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