Заскучавший в самоизоляции россиянин пригрозил взорвать многоквартирный дом

Житель Невского района Санкт-Петербурга, заскучавший в период самоизоляции, пригрозил соседям взрывом жилого дома. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на локальное сообщество во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в четверг, 7 мая. Дебошир начал пилить газовую трубу, но на место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Всех проживающих в многоквартирном доме №30 на Искровском проспекте пришлось эвакуировать. Россиянина, собиравшегося устроить взрыв, забрала специальная бригада скорой помощи. Никто из местных жителей не пострадал.

Ранее, в апреле, россиянам дали советы по выживанию в самоизоляции. По мнению психологов, спокойно вынести ограничения в период распространения коронавируса гражданам помогут новое хобби, сокращенное время пользования гаджетами, проветривание квартир и ряд других мер.

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