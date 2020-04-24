В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв

Взрыв произошел на четвертом этаже шестиэтажного дома в Краснодаре, погиб один человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

На месте происшествия работают экстренные службы.

Как сообщает издание «Кубанские новости» со ссылкой на источник в оперативных службах региона, в квартире взорвался газовый баллон, погибшему жильцу было 69 лет.

13 апреля взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге. Причиной стала разгерметизация газового туристического баллона для горелки объемом 300 миллилитров. В результате инцидента никто не пострадал.

9 апреля в московском бизнес-центре произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого были разбиты окна на всем этаже, повреждения получили припаркованные у здания автомобили. Два человека получили травмы.

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