В жилом доме в Петербурге взорвался газ

Взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в 11:00 в понедельник, 13 апреля. По информации издания, причиной стала разгерметизация газового туристического баллона для горелки объемом 300 миллилитров. В результате выбито окно в квартире на десятом этаже. Telegram-канал Mash добавляет, что потом начался сильный пожар.

Пострадавших нет. Сейчас на месте работают следователи.

9 апреля в московском бизнес-центре произошел взрыв кислородного баллона. Из-за этого были разбиты окна на всем этаже, повреждения получили припаркованные у здания автомобили. Два человека оказались с травмами.

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