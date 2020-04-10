Число жертв пожара в московском доме престарелых снова увеличилось

Число погибших при пожаре в доме престарелых «Третий возраст» увеличилось до пяти человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

Собеседник агентства уточнил, что пострадавший умер в больнице. Сейчас на лечении остаются еще 15 человек.

Ранее стали известны имена 12 пострадавших, все они — пожилые люди в возрасте от 64 до 90 лет. Информации об их состоянии нет. По состоянию на 9 апреля погибших не опознали. Двое их них умерли после эвакуации, еще одна женщина погибла на балконе, электрик — в подвале.

Пожар в доме престарелых произошел 8 апреля. Возможной причиной мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже. Среди версий рассматриваются нарушение технологического процесса и правил безопасности во время ремонта. Предварительно, огонь с цокольного этажа перекинулся на первый. Всего удалось эвакуировать 50 человек, еще 13 спасли сотрудники МЧС. Возбуждено уголовное дело.

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