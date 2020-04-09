Опубликован список пострадавших при пожаре в доме престарелых в Москве

Стали известны имена 12 человек, пострадавших при пожаре в московском доме престарелых «Третий возраст». Список опубликовал «Московский комсомолец» в своем Telegram-канале.

Пострадали пожилые люди в возрасте от 64 до 90 лет. Их состояние неизвестно.

Скриншот: telegram-канал «МК: срочные новости»

Как пишет «МК», погибших еще не опознали. По данным издания, двое из них умерли после эвакуации. Еще одна женщина погибла на балконе, а электрик в подвале.

Издание также уточнило, что летом 2019 года Роспотребнадзор выявил в здании дома престарелых проблемы с вентиляцией.

Ранее стало известно, что возможной причиной пожара в доме престарелых «Третий возраст» мог стать взрыв паров топлива в котельной на цокольном этаже, его точная причина выясняется. Среди версий рассматриваются нарушение технологического процесса и правил безопасности во время ремонта.

Пожар в доме престарелых произошел 8 апреля. По предварительным данным, он начался на цокольном этаже, после чего перекинулся на первый. Всего из здания удалось эвакуировать 50 человек, еще 13 спасли сотрудники МЧС, погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело.

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