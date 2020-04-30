Россиян осудили за подрыв автомобиля украинского разведчика

Голосеевский районный суд Киева приговорил к семи и восьми годам заключения двух граждан России, которых признали виновными в подрыве автомобиля сотрудника украинской разведки 4 апреля 2019 года. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на офис генерального прокурора.

Осужденные, якобы выполняя задание российских спецслужб, предприняли попытку заложить под припаркованное авто сотрудника украинской разведки взрывное устройство. Взрывчатка сдетонировала в момент установки.

По версии следствия, один из исполнителей ранее проходил службу в личной охране главы Ингушетии, а также занимал должность заместителя руководителя его администрации.

Покушению на теракт предшествовала тщательная и многомесячная подготовка. Россияне использовали поддельные паспорта граждан Киргизии.

4 апреля 2019 года в Киеве взорвался автомобиль, в результате чего мужчина, закладывавший взрывчатку, получил ранения. Имя украинского разведчика, который был мишенью подрывника, следствие не называло. Ряд украинских СМИ писали, что речь идет о майоре сил специального резерва Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилле Буданове.

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