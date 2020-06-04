Взрыв газа в Подмосковье разрушил стену между квартирами и выбил окно

В подмосковной Ивантеевке в результате взрыва газа на последнем этаже жилого дома произошел пожар, было выбито окно и разрушена стена между квартирами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС в четверг, 4 июня.

По информации агентства, более 30 человек эвакуированы, среди них один ребенок. Пожар произошел на площади в 10 квадратных метров и был ликвидирован. Пострадала женщина.

Ранее взрыв бытового газа произошел в одной из квартир 12-этажного жилого дома в Троицке (Новая Москва). Пожара не последовало. В квартире на 10-м этаже, где случился инцидент, выбиты стекла трех окон, несущие конструкции не повреждены, сообщили источники агентства. Подачу газа временно перекрыли, ведется проверка оборудования. По предварительным данным, никто не пострадал.

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