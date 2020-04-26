В МЧС напомнили о критических случаях для нарушения самоизоляции

Спасатели напомнили о критических случаях, в которых возможно нарушение самоизоляции. Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Отмечается, что покинуть место самоизоляции можно только в случае, если есть угроза жизни или здоровью. В частности, имеется в виду пожар, взрыв газа, обвал конструкций и прочие опасные ситуации. В иных случаях выход из помещения даже на непродолжительное время запрещен.

В МЧС добавили, что находящимся в режиме самоизоляции также запрещены контакты с теми, кто осуществляет доставку. О доставке продуктов и выносе мусора рекомендуется договориться с родственниками, волонтерами или соседями. Оплачивать покупки необходимо через электронные кошельки, мобильные приложения или сайты.

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