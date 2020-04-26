В Москве в многоэтажном доме произошел взрыв

В одной из квартир в 12-этажном жилом доме в Новой Москве в городе Троицке произошел взрыв бытового газа, сообщает «Интерфакс».

Пожара не последовало. В квартире на 10 этаже, где случился инцидент, выбиты стекла трех окон, несущие конструкции не повреждены, сообщили источники агенства. Подачу газа временно перекрыли, ведется проверка оборудования. По предварительным данным, никто не пострадал.

Федеральное агенство новостей, ссылаясь на свои источники, сообщает, что в момент взрыва в помещении находились двое мужчин и одна женщина, они были в состоянии алкогольного опьянения и пытались что-то приготовить на газовой плите. Отмечается, что после взрыва жильцов дома не эвакуировали.

24 апреля сообщалось о взрыве в жилом доме в Краснодаре. Причиной стал находившийся в квартире газовый баллон. Один человек погиб.

13 апреля взрыв бытового газа произошел в жилом доме на Морской набережной в Петербурге, причиной стала разгерметизация газового туристического баллона для горелки объемом 300 миллилитров.

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