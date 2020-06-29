При взрыве в жилом доме в Москве погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва и последовавшего за этим пожара в жилом доме на улице Проходчиков в Москве, сообщает издание Baza. Официального подтверждения этой информации еще не было.

По данным канала, пострадали семеро. РЕН ТВ пишет о пяти обратившихся за медпомощью. Предположительно, число пострадавших может увеличиться, пожарные закончили тушение и продолжают осматривать сгоревшие квартиры.

Днем в понедельник, 29 июня, загорелись четыре квартиры на третьем этаже здания. Площадь возгорания составила около 150 квадратных метров, взрыв нарушил внутренние перекрытия. Был эвакуирован весь дом.

Предварительной причиной произошедшего назывались утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования. Столичная прокуратура начала проверку обеспечения безопасности оборудования.

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