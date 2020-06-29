Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео

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Момент взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы попал на видео. Запись с камер наблюдения у одного из подъездов публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

На появившихся в сети кадрах видно, как дрожит камера, после чего на землю падают обломки. Во дворе становится пыльно, видимость снижается. В последние несколько секунд видео испуганная женщина в солнцезащитных очках вбегает в подъезд.

О взрыве сообщил источник ТАСС в экстренных службах ранее 29 июня. Загорелось четыре квартиры на улице Проходчиков, 3. По словам собеседника агентства, площадь пожара составила 70 квадратных метров.

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