Стало известно о двойном убийстве у станции метро в Москве

В Москве по подозрению в совершении двойного убийства у станции метро «Царицыно» задержана женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, в ночь на 19 июня 41-летняя подозреваемая с друзьями употребляла спиртное на площади у метрополитена. Она поссорилась с сожителем и нанесла ему несколько ударов ножом. После этого женщина таким же образом набросилась на его товарища. Мужчины умерли от полученных ранений.

Двойное убийство попало на камеру видеонаблюдения. Запись опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видна женщина, которая сначала наносит удары одному мужчине. Он отходит и падает на землю через несколько шагов. Затем эта же женщина набрасывается на стоящего рядом мужчину и наносит ему удары.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанной.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru