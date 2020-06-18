Появилось видео с места массового убийства в жилом доме в Москве

Появилось видео из квартиры жилого дома на улице Приорова в Москве, где произошло массовое убийство, в результате которого погибли четыре человека. Ролик осмотра квартиры в четверг, 18 июня, публикует Следственный комитет России (СКР).

На кадрах видны сотрудники Следственного комитета и криминалисты, осматривающие помещение. На полу рядом с ванной лежит полуавтоматическое гладкоствольное ружье «Сайга-12», из которого, по предварительным данным, и были убиты модель Елизавета Хлюпина и ее близкие. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, дома у устроившего стрельбу Севастьяна Путинцева был изъят травматический пистолет Ruber.

Как сообщил «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, мужчина владел оружием на законных основаниях. Разрешение на приобретение и хранение оружия было оформлено в соответствии с законодательством России.

Ранее 18 июня сообщалось, что 22-летний Путинцев пришел к своей бывшей девушке Хлюпиной. После вспыхнувшей ссоры он достал ружье и расстрелял возлюбленную, находившуюся в квартире женщину и трехлетнего ребенка, после чего покончил с собой. Перед смертью девушка сообщила полицейским, что «коптевский стрелок» — ее знакомый — выстрелил в нее.

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