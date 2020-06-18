Раненная коптевским стрелком модель перед смертью рассказала о нем полицейским

Москвичка Елизавета Хлюпина, раненная своим ровесником, 22-летним Севастьяном Путинцевым в результате стрельбы в жилом доме в Москве, перед смертью успела позвонить в полицию. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, девушка сообщила полицейским, что «коптевский стрелок» — ее знакомый — выстрелил в нее. Как отмечается, Хлюпина погибла за два дня до своего дня рождения.

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Ранее сообщалось, что Хлюпина, погибшая в результате стрельбы, которую Путинцев открыл в жилом доме на улице Приорова в московском районе Коптево, оказалась манекенщицей модного дома Вячеслава Зайцева. Во время работы моделью Хлюпина сотрудничала с мировыми брендами, а также участвовала в различных показах и фотосессиях.

По предварительным данным, Хлюпина незадолго до гибели рассталась с Путинцевым, который был ее молодым человеком. Днем 18 июня он застрелил девушку вместе с ребенком, а также мать Елизаветы Светлану Тивченко, после чего покончил с собой. Соседи погибших рассказали, что после обеда между парой произошла ссора, переросшая в скандал, а затем началась стрельба. Они вызвали полицию, которая по прибытии начала штурм квартиры.

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