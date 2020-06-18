Московский стрелок издевался над жертвой перед ее убийством

Севастьян Путинцев, расстрелявший в Москве модель Елизавету Хлюпину, издевался над своей жертвой перед ее смертью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Перед тем, как выстрелить ей в голову, он заковал свою жертву в наручники.

Ранее стало известно, что уже будучи раненой, Хлюпина успела позвонить в полицию и назвать имя преступника.

22-летние Хлюпина и Путинцев расстались в марте, но молодой человек с этим не смирился и преследовал девушку. Несколько раз она меняла номер телефона и удаляла аккаунт в социальных сетях. Периодически Путинцев устраивал под окнами Хлюпиной концерт под громкую музыку из машины — пел о любви или приносил извинения.

Днем 18 июня Путинцев пришел в квартиру к бывшей девушке, где из гладкоствольного полуавтоматического ружья «Сайга» застрелил Хлюпину, ее мать и четырехлетнего мальчика. Позднее он покончил с собой.

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