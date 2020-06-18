Раскрыты подробности отношений стрелка и убитой им в Москве модели

Москвичка Елизавета Хлюпина и убивший ее Севастьян Путинцев встречались около пяти лет, но их отношения были далеки от идеальных. Подробности личной жизни девушки и парня раскрыли родственники преступника, передает Telegram-канал Life Shot.

По его данным, несмотря на разногласия, Путинцев познакомил Хлюпину с родителями. Незадолго до убийства пара в очередной раз рассталась.

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Накануне, 17 июня, Путинцев приехал к дому модели, врезался в другой автомобиль и звонил отцу за советом. Потом он уехал, вновь звонил родителям — при этом голос у него был бодрый, пишет Life Shot.

Ранее стало известно, что пара рассталась в марте, но молодой человек с этим не смирился и преследовал девушку. Несколько раз она меняла номер телефона и удаляла аккаунт в социальных сетях. Периодически Путинцев устраивал под окнами Хлюпиной концерт под громкую музыку из машины — пел о любви или приносил извинения.

Днем 18 июня Путинцев пришел в квартиру к бывшей девушке, где из гладкоствольного полуавтоматического ружья «Сайга» застрелил Хлюпину, ее мать и четырехлетнего мальчика.

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