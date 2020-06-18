Стало известно об отношениях стрелка и убитой им в Москве модели

Москвичка Елизавета Хлюпина и стрелок, убивший ее, расстались несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеканал «360» в своем Telegram-канале со ссылкой на знакомого девушки.

Он отметил, что модель и 22-летний Севастьян Путинцев были знакомы со школы. В отношениях пары были проблемы, до трагедии они не виделись уже несколько месяцев, и Хлюпина считала, что они расстались.

По словам собеседника телеканала, стрелок стал особенно странным, вернувшись из армии, — перестал следить за собой, ходил в военных штанах, старой футболке и грязном свитере, «ради смеха выкидывал странные шутки».

Telegram-канал «Говорит Москва», который пообщался с еще одной знакомой погибшей, уточняет, что Хлюпина и Путинцев расстались в марте, но молодой человек с этим не смирился и преследовал девушку. Несколько раз она меняла номер телефона и удаляла аккаунт в социальных сетях.

Telergam-канал Mash добавляет, что периодически Путинцев устраивал под окнами Хлюпиной концерт под громкую музыку из машины — пел о любви или приносил извинения.

Днем 18 июня Путинцев пришел в квартиру к бывшей девушке, где из гладкоствольного полуавтоматического ружья «Сайга» застрелил Хлюпину, ее мать и четырехлетнего племянника.

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