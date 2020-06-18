Устроивший массовое убийство в московском доме стрелок попал на видео

Камера наблюдения в подъезде зафиксировала мужчину, устроившего массовое убийство в жилом доме на улице Приорова (район Коптево, Северный административный округ Москвы). Видео в четверг, 18 июня, публикует телеканал РЕН ТВ.
На записи видно, как в подъезд заходит мужчина, на плече у которого чехол для оружия.
В результате стрельбы погибли четыре человека.
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